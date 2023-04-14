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Боррель сообщил об отсутствии страха у ЕС перед подъемом Китая

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об отсутствии беспокойства из-за подъема Китая
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Фото: REUTERS/Olivier Matthys/Pool
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Евросоюз (ЕС) не боится Китая и призывает его взять на себя еще больше ответственности за мир и безопасность. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге на сайте Европейской службы внешних связей.

«Мы не боимся подъема Китая. Однако мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — сообщил он.

По словам дипломата, между КНР и ЕС сложились прочные экономические отношения, но сейчас в них наблюдается дисбаланс, который нужно уменьшить.

Боррель признал, что Евросоюз зависит от китайского сырья, например, кобальта, марганца и магния. Однако он подчеркнул, что ЕС сможет быстро избавиться от зависимости, если что-то будет угрожать жизненно важным интересам объединения.

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Ранее, 31 марта, стало известно, что Боррель посетит Пекин 13–15 апреля. При этом в отличие от своих коллег по Евросоюзу, в частности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он не считает Китай посредником для урегулирования конфликта на Украине.

Однако 12 апреля Боррель отменил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус.

Президент Франции Эммануэль Макрон и фон дер Ляйен посетили Китай с 5 по 8 апреля. Уточняется, что их целью было выяснение позиции Китая по мирным переговорам на Украине.

На фоне поездки главы ЕК и французского президента в Пекин 7 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай обладает непреклонной позицией и изменить его внешнеполитический вектор будет непросто.

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