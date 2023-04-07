В Кремле выразили уверенность в непреклонной позиции Китая по Украине

Китай не та страна, которая быстро меняет свою позицию под внешним давлением, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга в пятницу, 7 апреля.

«Китай — это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. Это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется, и это не та страна, которая быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», — отметил Песков.

Таким образом он прокомментировал визит главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона в КНР.

Представитель Кремля также отметил, что Россия «отслеживала все сообщения», касающиеся визита политиков в Китай, поскольку эти контакты очень важны. Песков в очередной раз напомнил, что Москва ценит отношения с Пекином — это то, на чем сконцентрированы российские власти.

Макрон совместно с фон дер Ляйен отправились с официальным визитом в Пекин 5 апреля. Он продлится три дня, за это время они планируют состыковать позиции Евросоюза и КНР по Украине.

Днем ранее Песков дал оценку заявлению Макрона, сделанному в ходе поездки в КНР. Французский глава выразил надежду на то, что Китай сможет урегулировать украинский конфликт. Представитель Кремля, в свою очередь, отметил, что, несмотря на выдающиеся дипломатические способности Пекина, этот вопрос пока сложен для разрешения.