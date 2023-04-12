Боррель отменил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запланированный визит в Китай не состоится из-за положительного теста на коронавирус. Таким сообщением он поделился в своем аккаунте в Twitter в среду, 12 апреля.

«У меня положительный тест на коронавирус, и поэтому, к сожалению, мне придется отложить свой визит в Китай», — написал он.

Он также отметил, что у него нет симптомов заболевания, и он чувствует себя хорошо, дополняет «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Боррель посетит Пекин 13-15 апреля. При этот в отличие от своих коллег по Евросоюзу, в частности, главы Еврокомиссии, Урсулы фон дер Ляйен, он не считает Китай посредником для урегулирования конфликта на Украине. Он заявил об этом 31 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон и фон дер Ляйен посетили Китай с 5 по 8 апреля. Уточняется, что их целью было выяснение позиции Китая по мирным переговорам на Украине.

На фоне поездки главы ЕК и французского президента в Пекин 7 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Китай обладает непреклонной позицией и изменить его внешнеполитический вектор будет непросто.