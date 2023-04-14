Президент Венесуэлы Мадуро резко ответил на угрозы Госдепа США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 13 апреля резко высказался в ответ на угрозы представителя американского Госдепа усилить давление на Каракас.

«Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле <...> Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», — заявил глава государства в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Таким образом он отреагировал на публикацию Europa Press, в которой был представлен комментарий неназванного сотрудника Госдепартамента США о том, что Вашингтон оставляет за собой право ужесточить ограничительные меры, если процесс диалога с венесуэльской оппозицией не продвинется вперед, а репрессии усилятся.

Материал вышел вскоре после заявления бывшего врио президента Венесуэлы Хуана Гуайдо о его возможном аресте. В 2019 он, будучи главой Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства и получил поддержку нескольких стран Запада во главе с США.

Двоевластие в Венесуэле возникло после выборов президента в 2019 году. Тогда Вашингтон не признал Николаса Мадуро законным лидером республики. Между тем Россия, Китай, Мексика и ряд других государств поддержали политика.

В начале 2023 года правительство Гуайдо было упразднено. В этой связи представители оппозиции Венесуэлы уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о прекращении работы «посольства» страны в Вашингтоне, находившегося под их контролем.