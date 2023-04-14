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Российские военные сообщили о «живом щите» ВСУ для обороны Артемовска

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует «живой щит», чтобы удержать Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 14 апреля, рассказал «РИА Новости» один из российских военных.

«Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это всё закрыть», — поделился он.

Собеседник агентства отметил, что такой шаг мог быть связан с низким уровнем подготовки украинской армии к обороне. По его словам, в городе обнаружилось всего несколько окопов и небольших огневых сооружений. При этом на позициях не оказалось следов реального присутствия бойцов: ни гильз, ни сухих пайков.

Другой служащий добавил, что у ВСУ наблюдаются большие трудности с тактическим распределением живой силы и техники, из-за чего они несут большие потери. Он вспомнил про группу украинских боевиков, которые попали в окружение и были вынуждены сдаться, поскольку командование неправильно их расположило.

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В этот же день один из служащих ВСУ пожаловался на то, что в качестве подкрепления под Артемовск перебрасывают новобранцев, необученных даже навыкам стрельбы. Так он опроверг заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что в зону боевых действий не отправляют ни одного неподготовленного бойца.

При этом накануне глава ЧВК «Вагнер» заявил, что говорить о полном окружении Артемовска пока преждевременно, так как Киев продолжает подтягивать резервы для обороны. Он подчеркнул, что за город ведутся тяжелейшие бои.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска России блокируют возможности для отступления украинских подразделений из Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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