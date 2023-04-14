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Швейцария заявила о готовности сотрудничать с Западом по санкциям против РФ

Reurets: Швейцария готова сотрудничать с Западом по антироссийским санкциям
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Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov
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Швейцария поддерживает санкционную политику Запада в отношении РФ и готова содействовать ее реализации. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве финансов США.

«Швейцария ясно дала понять, что не хочет, чтобы ее рассматривали как убежище для уклонения от санкций в отношении России, и работает с США и другими партнерами по таким вопросам», — говорится в публикации.

Также отмечается, что замглавы американского минфина Брайан Нельсон планирует посетить Берн на следующей неделе для обсуждения дальнейшего сотрудничества двух государств в рамках антироссийской экономической кампании.

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Ранее в этот день стало известно, что швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут оплачивать налоги в бюджет РФ,

29 марта сообщалось, что Швейцария в полной мере присоединилась к десятому пакету санкций, введенных ЕС против России. Новые антироссийские ограничения включают запрет российским гражданам работать в органах управления или операторов критической инфраструктуры Швейцарии. Также санкции ужесточают ограничения на импорт товаров, имеющих экономическое значение для России.

До этого, 15 февраля, минэкономики Швейцарии сообщило, что страна вслед за ЕС вводит ограничение цен на российские нефтепродукты.

При этом в феврале правительство Швейцарии выступило против передачи российских активов, замороженных в стране, Украине. Отмечалось, что, согласно законодательству страны, подобные действия незаконны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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