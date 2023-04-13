Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян

Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут оплачивать налоги в российский бюджет, сообщает 13 апреля издание РБК со ссылкой на источники.

«В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало», — приводятся слова управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова.

Как отметил собеседник издания, пока банки действуют выборочно. Он рассказал, что ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse. Решение о закрытии счетов банки объясняют тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине.

Кудинов добавил, что на банки оказывают давление швейцарские власти, парламентские партии и Государственный Секретариат страны по экономике (SECO), требующие ужесточения контроля за исполнением санкций против Москвы.

Кроме того, швейцарский адвокат рассказал изданию, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов по данной причине.

Ранее, 3 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью финансовому блогеру Ксении Падериной заявил, что быстрого решения проблемы с замороженными на Западе активами россиян нет, но работа в этом направлении идет. Он отметил, что задача российской стороны — свести эти активы один перед другим и постараться произвести какой-то обмен.



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