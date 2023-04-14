Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал 23 человека по делу о полицейской ОПГ в Ростовской области
Мир
Politico указала на недовольство украинских чиновников пессимизмом США
Мир
В Киеве заявили о необходимости продемонстрировать успех контрнаступления
Мир
МВД Франции заявило о 380 тыс. участников протестов против пенсионной реформы
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске программы монетизации контента в Twitter
Мир
Экс-разведчик ВС США заявил о стремлении Зеленского угождать Западу
Мир
Власти США подтвердили арест подозреваемого в утечке материалов Пентагона
Мир
WP узнала об испытании Пекином гиперзвуковой ракеты DF-27
Мир
Умер культовый ямайский певец Джа Шака
Общество
СК проверит информацию о возможных преступлениях против российских военных
Мир
Таможня Чехии задержала грузовик из Эстонии с более чем 1 млн патронов
Культура
Селин Дион объявила о выходе первой после новости о болезни песни
Происшествия
Многоквартирный дом загорелся в Астрахани
Сюжет:

Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России 14 апреля сообщило о новых героических поступках служащих ВС РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса.

Так, по данным ведомства, свои лучшие качества проявил гвардии ефрейтор Кирилл Семов. Вместе с товарищами он занимался перемещением командно-штабной машины связи с целью обеспечить коммуникацию между подразделениями в ходе наступательных действий. Во время продвижения по заданному маршруту экипаж Семова попал под массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гвардии ефрейтор выбрал надежное место для укрытия вверенной техники от огня со стороны противника. Рискуя жизнью, он сумел оперативно связаться с российской артиллерией, после чего по по вражескому формированию был нанесен ответный удар. Благодаря смелости и профессионализму Семова, удалость спасти экипаж, технику и нанести урон боевикам ВСУ.

Не остались без внимания заслуги младшего сержанта Александра Столярова, который выполнял задачу по доставке горюче-смазочных материалов подразделениям ВС РФ, ведущих бои с украинскими националистами за населенный пункт. В пути колонна Столярова подверглась атаке, которая сковала дальнейшее продвижение по маршруту. Военный успел оценить ситуацию и вывел автомобиль с горючим из-под обстрела.

Отъехав на безопасное расстояние от колонны, младший сержант обнаружил двух националистов, намеревавшихся подорвать груз. Прицельным огнем из стрелкового оружия он уничтожил боевиков. Благодаря решительности и отваге Столярова, удалось сохранить всю партию горюче-смазочных материалов и доставить из на передовую.

Закрытая траектория: ВФУ не смогли подтянуть резервы в Артемовск
Украинское командование хотело вывести из города самые боеспособные части и заменить их мобилизованными

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-десантные войска (ВДВ) России заблокировали пути отступления украинских подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут).

Между тем штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают вытеснять ВСУ из центральных кварталов Донецка. В общей сложности МО зафиксировало уничтожение до 300 украинских националистов за сутки на донецком направлении. Также противник лишился одной боевой машины пехоты, шести боевых бронированных машин, двух автомобилей, гаубицы Д-20 и одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023