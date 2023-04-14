Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны России 14 апреля сообщило о новых героических поступках служащих ВС РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса.

Так, по данным ведомства, свои лучшие качества проявил гвардии ефрейтор Кирилл Семов. Вместе с товарищами он занимался перемещением командно-штабной машины связи с целью обеспечить коммуникацию между подразделениями в ходе наступательных действий. Во время продвижения по заданному маршруту экипаж Семова попал под массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гвардии ефрейтор выбрал надежное место для укрытия вверенной техники от огня со стороны противника. Рискуя жизнью, он сумел оперативно связаться с российской артиллерией, после чего по по вражескому формированию был нанесен ответный удар. Благодаря смелости и профессионализму Семова, удалость спасти экипаж, технику и нанести урон боевикам ВСУ.

Не остались без внимания заслуги младшего сержанта Александра Столярова, который выполнял задачу по доставке горюче-смазочных материалов подразделениям ВС РФ, ведущих бои с украинскими националистами за населенный пункт. В пути колонна Столярова подверглась атаке, которая сковала дальнейшее продвижение по маршруту. Военный успел оценить ситуацию и вывел автомобиль с горючим из-под обстрела.

Отъехав на безопасное расстояние от колонны, младший сержант обнаружил двух националистов, намеревавшихся подорвать груз. Прицельным огнем из стрелкового оружия он уничтожил боевиков. Благодаря решительности и отваге Столярова, удалось сохранить всю партию горюче-смазочных материалов и доставить из на передовую.

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-десантные войска (ВДВ) России заблокировали пути отступления украинских подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут).

Между тем штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают вытеснять ВСУ из центральных кварталов Донецка. В общей сложности МО зафиксировало уничтожение до 300 украинских националистов за сутки на донецком направлении. Также противник лишился одной боевой машины пехоты, шести боевых бронированных машин, двух автомобилей, гаубицы Д-20 и одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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