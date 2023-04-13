Суд арестовал 23 человека по делу о полицейской ОПГ в Ростовской области

Ессентукский городской суд арестовал полицейских и жителей Ростовской области, которые подозреваются в получении взяток от предпринимателей с 2015 года. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале судов Ставропольского края.

«В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок два месяца. В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указано в заявлении.

По версии следователей, с июля 2015 года в Ростове-на-Дону действовала организованная преступная группировка, которой руководил бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Дмитрий Рыбалко. В ОПГ участвовали местные жители и сотрудники главка МВД.



Банда ежемесячно обирала предпринимателей-нарушителей на сумму от 3 до 50 тыс. рублей за непривлечение их к административной ответственности. Всего участники ОПГ получили взятки на сумму не менее 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также получении взятки в особо крупном размере.

Ранее, 6 марта, в Забайкалье осудили за взятку боровшегося с ОПГ экс-полицейского Андрея Москвитина. В 2013 году он, являясь начальником межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью, получил взятку от крупного предпринимателя за осуществление его общего покровительства. Предметом взятки стала квартира в Центральном районе Читы, стоимость которой составляла около 2,1 млн рублей.



6 октября 2022 года Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина по делу о получении взятки. Он был задержан с поличным при получении взятки 1,5 млн рублей.