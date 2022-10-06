Суд арестовал замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю

Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина по делу о получении взятки. Об этом 6 октября сообщили «Известиям» в инстанции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Привалихин был задержан в Красноярске с поличным при получении взятки 1,5 млн рублей. В следственных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ. Полицейского допросили, кроме того, по словам источника, на допрос доставили и его супругу.

После следственных действий Привалихина доставили в Москву.

Должность заместителя начальника полиции Красноярского края Михаил Привалихин занял в августе 2020 года.

3 октября жителя Ялты обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 году мужчина, который привлекался органами следствия к уголовной ответственности за совершение коррупционного преступления, передал обвиняемому $30 тыс. за помощь в решении вопроса о сохранении в отношении него меры пресечения.