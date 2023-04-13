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Дядя сообщника устроившей теракт Треповой отметил его скрытность

Дядя куратора устроившей теракт Треповой рассказал, что племянник вел скрытную жизнь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Юрий Денисов, разыскиваемый за соучастие в теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, несколько раз приезжал к отцу во Владимир, при этом вел себя скрытно. Об этом 13 апреля рассказал «Известиям» Юрий, дядя фигуранта.

По его словам, 5–6 лет назад Денисов приехал во Владимир в поисках работы. В то время мужчина жил постоянно на Украине.

«Здесь, во Владимире, поработал, потом уехал в Сургут. Но его нигде не принимали и он обратно уехал на Украину», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что в областном центре Денисов жил с отцом, но мужчины не ладили и часто ругались.

Летом 2022 года племянник снова приехал во Владимир, но о его визите родственники не знали. Он напоил отца и уговорил помочь сделать ему регистрацию по месту пребывания на три месяца, добавил Юрий.

«Вот приезжал, когда регистрацию сделал, он где-то летом с какой-то женщиной. На машине, Volkswagen у них какой-то был. И они сразу в этот же день уехали», — добавил дядя фигуранта.

По мнению мужчины, племянник всегда вел себя неестественно и скрытно. Родственники не знали, есть ли у него семья и дети, на вопросы близких он не отвечал.

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Ранее соседи Денисова оскорбительно отозвались о нем. Одна из жительниц поселка возле города Снежного в Донецкой Народной Республике рассказала журналистам о его вызывающем поведении.

Другие жители села сообщили, что Денисов работал водителем маршрутки и обворовал односельчан, а позже переехал в Мариуполь.

Ранее в этот день ФСБ и Следственный комитет (СК) России установили, что Денисов вместе с Треповой готовили убийство блогера Владлена Татарского. Сообщалось, что Денисов — член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины. Посредством сервиса экспресс-доставки через посредника он передал сообщнице в Москве взрывное устройство.

После совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Трепова пришла на творческий вечер Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день Трепову задержали. Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на террористический акт. Треповой предъявили обвинение.

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