Соседи сообщника Треповой дали ему нелестную характеристику

Соседи Юрия Денисова, помогавшего Дарье Треповой в осуществлении теракта, оскорбительно отозвались о нем.

Одна из жительниц поселка возле города Снежного в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказала 13 апреля о его вызывающем поведении.

«Тварь редкостная, Юра этот! У меня сын, он погиб, правда, с 2014 года воевал, а этот приехал, орать начал на меня. Так что тварь он хорошая... Он очень мутный. Он тебе одно говорит, а делает совсем другое», — рассказала она.

Другие жители села рассказали, что Денисов работал водителем маршрутки и обворовал односельчан, после чего переехал в Мариуполь.

Ранее в этот день ФСБ и СК России установили, что Денисов вместе с Треповой готовили убийство блогера Владлена Татарского. Сообщалось, что он член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины. Посредством сервиса экспресс-доставки через посредника Денисов осуществил передачу Треповой в Москве взрывного устройства.

После совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

Теракт в кафе в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Трепова пришла на творческий вечер Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

На следующий день Трепову задержали. Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже оно было переквалифицировано на террористический акт. Треповой предъявили обвинение.