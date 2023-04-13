В Москве запустили производство первых российских электрогрузомобилей

В особой экономической зоне «Технополис Москва» началось производство российских электрогрузомобилей EVM PRO. Об этом 13 апреля сообщил Минпромторг России в своем Telegram-канале.

В церемонии запуска производства приняли участие глава ведомства Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Автомобиль разработан компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» на базе шасси УАЗ. На одном заряде он сможет проехать до 300 км, грузоподъемность составит 1 т.

«Запуск производства электрогрузомобилей EVM PRO — важный шаг для развития отечественного автомобилестроения. Согласно планам компании, доля отечественных комплектующих в EVM PRO составит более 70%, включая всю бортовую электронику, стальной и цветной прокат, шасси, датчики и пластик», — рассказал Мантуров.

Каждый EVM PRO укомплектован портативным зарядным устройством, позволяющим полностью зарядиться за два часа. Электрогрузомобили выпускаются с несколькими типами кузова: промтоварный фургон, «еврофургон», изотермический фургон и авторефрижератор.

Площадь нового производственного комплекса составляет свыше 2,7 тыс. кв. м. Он включает цеха металлообработки и крупноузловой сборки. В III квартале 2023 года планируется запустить производство электродвигателей и бортовой электроники.

Ранее, 14 марта, директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского политеха Пабло Итурралде рассказал, что в ближайшие несколько лет в России интенсивнее начнут появляться электромобили. Он подчеркнул, что если удастся решить проблему с комплектующими, то наладить массовое производство вполне реально.

26 августа 2022 года правительство Москвы, Минпромторг и «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн рублей. До окончания действия контракта EVM обязуется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта.