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В Совфеде ответили на призыв Украины сделать Черное море водами НАТО

Сенатор Ковитиди: Крым для США и союзников — это плацдарм для наступления на Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму никогда не допускали возможности превратить Черное море во внутренние воды НАТО. Об этом 13 апреля заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Крым для США и их союзников — это не люди и их интересы, а исключительно плацдарм для наступления на Россию. Поэтому мы в Крыму, даже в бытность полуострова в составе Украины, никогда не допускали присутствия натовских кораблей. Для крымчан Крым всегда был и остается российским. Мы не допустим, чтобы США разожгли войну в Азово-Черноморском бассейне», — сказала она.

Сенатор отметила, что начатые США гонения на Россию дали обратный эффект и заставили мир осознать значимость Москвы в сохранении европейской безопасности.

«Нашпигованная натовским оружием Украина стала опасным детонатором, способным в любой момент разрушить всю Европу. Именно поэтому желающая мира Европа должна быть благодарна России, спасающей европейцев от разрушительной деятельности США, которая ведет к уничтожению Европы», — указала Ковитиди.

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Ранее в этот день о необходимости превращения Черного моря в воды НАТО заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время конференции по вопросам безопасности региона в Бухаресте. Он также призвал к демилитаризации морского пространства, чтобы «законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий». Кроме того, министр выразил сожаление из-за отсутствия у Запада стратегии по Черному морю.

В ответ на это зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что страны НАТО, например Румыния, Болгария и Турция, и так имеют доступ к Черному морю. Сенатор добавил, что если Кулеба надеется на вступление России в альянс, то такой шаг не планируется.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет водами НАТО, потому что оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

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