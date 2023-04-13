Премьер Польши выразил сожаление из-за недальновидного подхода ряда стран ЕС к КНР

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что сожалеет из-за недальновидного подхода ряда европейский стран к Китаю. Об этом политик заявил 13 апреля в ходе своего выступления в Вашингтоне.

«Они недальновидно смотрят в сторону Китая, чтобы продавать европейские продукты с огромными «геополитическими издержками», увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее. Некоторые европейские страны пытаются сделать ту же ошибку в отношении Китая, что они ранее сделали в отношении России», — отметил он.

Моравецкий также сделал отсылку к словам президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Тайвань — это не дело ЕС, однако напрямую не стал упоминать название острова.

Отдельно Моравецкий высказался относительно европейской автономии, отметив, что это сравнимо с «выстрелом себе в колено».

«Европейская автономность звучит шикарно, не правда ли? Но это означает, что мы смещаем центр европейской гравитации в сторону Китая и разрываем отношения с США. Я не очень понимаю термин стратегической автономности, если де факто она означает — стрелять себе самому в колено», — указал премьер.

Ранее в этот день опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали слова Макрона о том, что Европа, которая не в силах урегулировать даже украинский кризис, не должна втягиваться в противостояние США с Китаем из-за Тайваня.

До этого, 12 апреля, Макрон заявил о том, что Франция выступает за статус-кво по Тайваню и мирные методы урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Париж придерживается политики «одного Китая».

В начале апреля Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

Кроме того, в марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии Гоминьдан во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.