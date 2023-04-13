Эксперты оценили вероятность достижения независимости ЕС от США

Европа, которая не в силах урегулировать даже украинский кризис, не должна втягиваться в противостояние США с Китаем из-за Тайваня, считает президент Эммануэль Макрон. Какие цели преследует Макрон и каковы его шансы их достигнуть, разбирались «Известия».

«Макрона обвиняют в том, что он хочет вбить клин между Европой и США в то время, когда, наоборот, надо поддерживать Америку. Так считает большинство атлантистов в Европе, призывая поддерживать трансатлантические связи. Макрон провозгласил известную голлистскую теорию о самостоятельной Европе. Это категорически не устраивает ни немцев, ни вассалов США — Польшу и балтийские страны. Из-за этого происходит раскол Европы», — отмечает в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По мнению Макрона, снизить зависимость от американцев можно с помощью укрепления европейской оборонной промышленности и выработке общих стандартов, а также в развитии атомной энергетики и возобновляемых источников энергии на континенте.

На высказывание французского лидера немедленно отреагировали по обе стороны Атлантики. Первым из американских политиков высказался сенатор-республиканец Марко Рубио, который предложил оставить Европу разбираться с Украиной, но не вмешиваться в ситуацию с Тайванем.

Теперь Вашингтон требует от европейских союзников большей платы за безопасность, в которую также входит и солидарность с американской политикой в Юго-Восточной Азии. По этой причине представить себе, что США оставят Европу «разбираться» с Украиной, совершенно невозможно, отметил в интервью «Известиям» советник директора РИСИ Илья Кравченко.

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Свобода, равенство, лукавство: Макрон снова заговорил о независимости ЕС