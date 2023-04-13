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В Краснодарском крае полиция ищет ловивших лебедя на удочку подростков

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Фото: t.me/korenovsk_today
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Полиция Краснодарского края устанавливает личность подростка, который ловил лебедя на удочку, процесс снимал на видео его приятель. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в управлении МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в районе моста через реку Левый Бейсужек в Кореновске. На кадрах, которые распространились в Сети, видно, как подросток цепляет лебедя на крючок удочки и тянет к берегу.

«Полицейские обнаружили видео с жестоким обращением с птицами. Сейчас сотрудники ОМВД России по Кореновскому району инициативно проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего, личности молодого человека и мотивов его действий», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее в четверг полиция Краснодара начала поиск блогерши-живодерки, которая снимала на видео издевательства над котами и хомяками. На видео девушка избивает и морит животных голодом, предлагая подписчикам выбрать способ новых пыток. На каналы живодерки подписались около 1,5 тыс. человек. Небезразличные граждане обратились в дежурную часть с просьбой разобраться в ситуации.

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