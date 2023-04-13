Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В России будут проводить Международный чемпионат по битве роботов
Мир
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле
Мир
Спасатели обнаружили корпус пропавшего вертолета сил самообороны Японии
Общество
В МВД объяснили увеличение штата полиции и спецполков проведением СВО
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Подмосковье до 14 апреля
Мир
Посольство РФ в Норвегии назвало недружественным шагом высылку 15 сотрудников
Общество
Укрывавший Трепову Касинцев вернулся домой в сопровождении ФСИН
Мир
Жителя Швеции обвинили в сборе информации об объектах обороны
Мир
В УПЦ совершили первый с 1917 года чин мироварения
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона

Полиция начала поиски блогерши-живодерки из Краснодара

Кубанская полиция ищет блогершу, издевающуюся над котами и хомяками
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Краснодарского края устанавливает личность блогерши, которая опубликовала в Сети видео, на котором она издевается над котами и хомяками. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в региональном главке МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть поступило девять сообщений от небезразличных граждан с просьбой разобраться в ситуации.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале министерства.

Без жизни собачьей: лишь один из пяти живодеров получает наказание
Почему редко возбуждаются и трудно расследуются дела о жестоком обращении с животными

Видео с издевательствами над котами и хомяками появилось в Сети в этот четверг. На них блогерша морит животных голодом, избивает и растягивает. При этом подписчикам предлагается голосовать и выбирать способ пытки. На каналы живодерки подписалось около 1,5 тыс. человек.

Осенью 2022 года активисты с полицией забрали котов у несовершеннолетнего блогера в Москве. Подросток создал Telegram-канал, в котором выкладывал видео издевательств над животными. В частности, он снимал, как держит кота на балконе, и угрожал сбросить его. Блогера удалось вычислить благодаря курьеру, работающему в том же районе. Животные были доставлены в ветклинику, а живодер — в полицейский участок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023