Полиция начала поиски блогерши-живодерки из Краснодара

Полиция Краснодарского края устанавливает личность блогерши, которая опубликовала в Сети видео, на котором она издевается над котами и хомяками. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в региональном главке МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть поступило девять сообщений от небезразличных граждан с просьбой разобраться в ситуации.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического места инцидента, личности автора публикации, обстоятельств и мотивов его действий. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале министерства.

Видео с издевательствами над котами и хомяками появилось в Сети в этот четверг. На них блогерша морит животных голодом, избивает и растягивает. При этом подписчикам предлагается голосовать и выбирать способ пытки. На каналы живодерки подписалось около 1,5 тыс. человек.

Осенью 2022 года активисты с полицией забрали котов у несовершеннолетнего блогера в Москве. Подросток создал Telegram-канал, в котором выкладывал видео издевательств над животными. В частности, он снимал, как держит кота на балконе, и угрожал сбросить его. Блогера удалось вычислить благодаря курьеру, работающему в том же районе. Животные были доставлены в ветклинику, а живодер — в полицейский участок.