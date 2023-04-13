Гуттериш не удивился информации о его прослушке со стороны США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не удивился информации из слитых документов Пентагона о том, что его прослушивают, сообщил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик в четверг, 13 апреля.

По его словам, в силу опыта нахождения на своей должности Гуттериш не удивлен фактом прослушивания личных разговоров.

«К сожалению, по различным причинам это позволяет искажать частные разговоры и раскрывать их», — отметил Дюжаррик.

Ранее «Би-би-си» со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона заявила, что власти США подозревают, что Гутерриш со слишком большим пониманием относится к позиции и интересам РФ, в том числе и в вопросе зерновой сделки. Отмечается, что в документах также присутствуют подробности из разговоров Гутерреша с его первым заместителем Аминой Мохаммед.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет почти о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.