СМИ узнали о слежке Вашингтона за генсеком ООН

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ВВС: Пентагон следил за генсеком ООН Гутерришем из-за его готовности сотрудничать с РФ
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Фото: Global Look Press/UN Photo/Cia Pak
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Власти США подозревают, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш со слишком большим пониманием относится к позиции и интересам РФ, в том числе и в вопросе зерновой сделки. Об этом 13 апреля сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

«Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, даже если в этом участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями», — указано в выдержках из утекших документов.

Отмечается, что в документах также присутствуют подробности из разговоров Гутерреша с его первым заместителем Аминой Мохаммед. В частности, в одной из бесед он выражал беспокойство относительно призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к странам Европы увеличить число производимых вооружений и снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Предполагается, что спецслужбы США шпионили за генеральным секретарем и благодаря этому смогли получить подобные детали личных разговоров.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет почти о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии об утечке секретных документов Пентагона.

Телеканал Fox News сообщил, что утечка секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ).

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