МИД КНР призвал стороны конфликта на Украине самим создавать условия для переговоров

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган в четверг, 13 апреля, заявил в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, что условия для мирных переговоров по Украине должны создавать стороны конфликта.

«Чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует, каждой из сторон нужно начать с себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий», — уточнил он.

Цинь Ган также подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать политическому урегулированию конфликта и возобновлению мирных переговоров Москвы и Киева.

После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и проведения официальных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным с 20 по 22 марта на Китай обрушились просьбы Евросоюза (ЕС) повлиять на Россию и урегулировать конфликт на Украине. Пекин также предложил свой план по прекращению боевых действий и установлению мира.

Так, 7 апреля, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская сторона не создавала украинский конфликт, чтобы Запад перекидывал на нее ответственность за происходящее.

Днем ранее, 6 апреля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что США вместе с Североатлантическим альянсом, вместо того чтобы критиковать Китай, должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине.

Вместе с тем, в тот же день, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной не имеет ничего общего с реальностью. Как отметил Песков, дипломатические способности КНР не повлияют на ситуацию на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.