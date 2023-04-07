Посол Китая в России рассказал о позиции Пекина по Украине

Китай не предоставлял оружие ни одной из конфликтующих сторон украинского конфликта. В этом в интервью «Известиям» заверил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — подчеркнул глава китайской дипмиссии.

По его словам, с самого начала кризиса Пекин активно продвигал решение конфликта на Украине путем диалога и переговоров. И точно не подливал масла в огонь и «не улучал момента, чтобы получить выгоду».

То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам, резюмировал посол.

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«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»