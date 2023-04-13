В Боливии установили памятник Юрию Гагарину

На территории земной станции связи боливийского департамента Ла-Пас установили бюст Юрия Гагарина. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило посольство РФ в Боливии.

«По случаю Дня космонавтики на наземной станции «Амачума» прошла церемония открытия бюста советского космонавта Юрия Гагарина, первого человека, полетевшего в космос», — говорится в Telegram-канале дипведомства.

Отмечается, что это первый памятник, посвященный русскому деятелю, в южноамериканском государстве.

На церемонии открытия бюста присутствовали глава дипмиссии РФ Михаил Леденев, директор космического агентства Боливии Иван Самбрана, замминистра по телекоммуникациям страны Гонсало Мамани, а также руководитель местного агентства по ядерной энергетике Ортенсия Хименес.

Ранее в этот день американское космическое агентство NASA отдало дань уважения Юрию Гагарину по случаю празднования Международного дня полета человека в космос.

12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». Ход испытаний контролировали Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Полет продлился 108 минут, за которые корабль совершил свободный полет вокруг планеты и успешно приземлился в назначенном месте — возле деревни Смеловка в Саратовской области.