Реклама
Прямой эфир
Мир
Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса
Мир
В NASA признались в почитании достижений Гагарина
Мир
Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
Мир
Антонов призвал США согласовать прибытие делегации РФ на мероприятия ООН
Мир
Трамп допустил причастность Байдена к утечке развединформации
Мир
В ЛНР обвинили США в гонении ВСУ «на убой» для политических дивидендов
Мир
Грушко отметил риски из-за увеличения линии соприкосновения между РФ и НАТО
Мир
Стало известно о планах G7 ввести санкции против алмазов из России
Мир
В США признали ослабление обороноспособности НАТО из-за расширения
Мир
На острове Хоккайдо объявили массовую эвакуацию из-за ракеты КНДР
Мир
На Украине начали расследование против «Квартала 95» по заявлению УПЦ
Экономика
Власти захотели регулировать умную электронику в автомобилях
Общество
Сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн рублей
Сюжет:

В NASA признались в почитании достижений Гагарина

NASA выразило почтение Гагарину как первому человеку в космосе
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США признают историческое значение полета Юрия Гагарина в космос. Соответствующее заявление 12 апреля сделали представители американского космического агентства NASA.

В этот день отмечается Международный день полета человека в космос. Праздник посвящен выходу Юрия Гагарина на орбиту в 1961 году и запуску первого космического челнока в 1981 году. В публикации NASA в Twitter подчеркивается важность обоих событий.

«Мы чествуем достижения первого человека в космосе в 1961 году и первый запуск космического челнока в 1981 году», — говорится в заявлении.

Просто любовь: Юрий Гагарин остается самым популярным землянином Галактики
Первый космонавт планеты стал знаковым героем мировой культуры

Ранее в этот день российский экипаж Международной космической станции (МКС) в составе Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Они также выразили благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли. Как отметил Прокопьев, воплотить идею космических полетов позволил самоотверженный труд десятков тысяч людей.

Тогда же президент России Владимир Путин поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с профессиональным праздником, пожелав им успехов в освоении космоса.

12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин отправился в космос на корабле-спутнике «Восток». Ход испытаний контролировали Сергей Королев, Леонид Воскресенский и Анатолий Кириллов. Полет продлился 108 минут, за которые корабль совершил свободный полет вокруг планеты и успешно приземлился в назначенном месте — возле деревни Смеловка в Саратовской области.

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023