Путин: 100 пусков подряд без аварий говорят о развитии отечественной космической отрасли

Совершенные РФ 100 пусков космических аппаратов без аварий говорят о развитии этой отрасли в России. Об этом в среду, 12 апреля, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь Дня космонавтики.

«Отрадно, что наша ракетно-космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных пусков подряд», — сообщил он.

Как отметил российский лидер, это свидетельствует о том, что космическая отрасль уверенно встает на ноги.

Путин добавил, что Россия имеет свои уникальные решения, чтобы выполнять оборонные задачи и осваивать космос. Над этим трудятся множество поколений рабочих, инженеров и ученых, отметил он.

В этот же день Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Он поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики. Он назвал освоение космоса необходимым для народного хозяйства, укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны.

Также 12 апреля гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов сообщил, что в 2023 году планируется совершить три пуска ракет-носителей с космодрома Восточный.

С праздником россиян также поздравил экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина. Они выразили благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли и отметили, что воплотить идею космических полетов позволил самоотверженный труд десятков тысяч людей.