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ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военные нанесли поражение двум разведгруппам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении огнем минометной батареи были уничтожены две разведывательные группы противника», — сказал он.

В результате атаки, по словам Гордеева, удалось ликвидировать до пяти националистов.

Кроме того, на запорожском направлении оптико-электронный комплекс разведки «Ирония» засек возле села Каменское движение микроавтобуса ВСУ с тремя боевиками внутри. По цели был нанесен успешный артиллерийский удар. В той же области, в районе Орехова, расчетом артиллерийской установки «Гиацинт» была уничтожена вражеская гаубица.

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Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска пресекли деятельность пяти диверсионных групп. В общей сложности за сутки на купянском и краснолиманском направлениях были уничтожены более 100 националистов и порядка 10 единиц боевой техники ВСУ.

До этого, 10 апреля, глава МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Дикий заявил, что ВС РФ уничтожают по 3–4 украинские диверсионно-разведывательные группы в неделю. По его словам, в настоящий момент противник активизировал деятельность ДРГ, наращивая число совершаемых терактов, между тем на линии боевого соприкосновения серьезных перемен не наблюдается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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