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В ДНР рассказали об уничтожении трех-четырех украинских ДРГ в неделю

Глава МВД ДНР Дикий: российские силы уничтожают три-четыре украинские ДРГ в неделю
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы уничтожают три-четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в неделю. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил глава МВД республики Алексей Дикий.

«Фактически в неделю мы уничтожаем полностью три-четыре ДРГ», — сказал Дикий в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали деятельность ДРГ, увеличивая количество совершаемых терактов, в то время как на линии боевого соприкосновения особой активизации не наблюдается. Дикий указал на то, что эти ДРГ занимаются разведкой боем, пытаясь «прощупать» слабые места в российской обороне, однако на территории ДНР, по его словам, они «ни разу никуда не проходили».

Говоря о возможном контрнаступлении ВСУ, глава МВД республики напомнил, что о подобном украинская сторона заявляла уже не раз.

«Вспомним, как три месяца назад были такие же заявления о том, что они идут на Азовское море и, рассекая, выходят на границу с Брянской областью и так далее», — отметил он.

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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах Новоселки и Владимировки в ДНР. Помимо этого действия еще двух украинских ДРГ были пресечены в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее, 6 апреля, Конашенков сообщал, что российскими военными и пограничниками пресечена попытка проникновения более 15 боевиков украинской ДРГ на территорию России в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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