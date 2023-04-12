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МО сообщило о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ в зоне спецоперации

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Российские войска пресекли действия трех диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 12 апреля рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за прошедшие сутки на этом направлении было уничтожено свыше 30 бойцов ВСУ, два автомобиля, а также западные артиллерийские установки Krab и Paladin.

По словам Конашенкова, деятельность еще двух диверсионных групп была пресечена в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В районах населенных пунктов Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника», — рассказал официальный представитель МО.

Сообщается также, что на краснолиманском направлении за сутки было уничтожено около 80 солдат ВСУ, а также четыре бронемашины и некоторое количество другой техники.

«На краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики», — пояснил Конашенков.

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Ранее, 10 апреля, глава МВД ДНР Алексей Дикий заявил, что российские силы уничтожают три-четыре украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в неделю. По его словам, в настоящий момент ВСУ активизировали деятельность ДРГ, увеличивая количество совершаемых терактов, в то время как на линии боевого соприкосновения особой активизации не наблюдается.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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