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Грушко рассказал о рычагах США по управлению ядерной политикой НАТО

Замглавы МИД Грушко рассказал о рычагах Вашингтона по управлению ядерной политикой НАТО
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Россия считает, что преждевременно говорить о размещении ядерного оружия на территории Финляндии после вступления страны в НАТО. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Думаю, что пока преждевременно говорить о существовании такой угрозы. Мы, разумеется, очень внимательно следим за высказываниями официальных лиц, в целом за состоянием на сегодняшний день. Хотя никаких официальных заявлений сделано не было, как и не было принято на этот счет никаких документов, сопровождающих присоединение Финляндии к НАТО», — сказал он.

Однако, напомнил замглавы МИД РФ, заявления прозвучали и смысл «заключается в том, что у Хельсинки нет планов и намерения размещать ядерное оружие».

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«Примерно в таком же ключе высказываются натовские руководители. Официальные лица в Вашингтоне, в руках которых находятся рычаги управления политикой альянса, также говорят о том, что у США нет планов менять ядерную конфигурацию в Европе. Но это лишь видимая часть айсберга», — напомнил Грушко.

Он обратил внимание на то, что Финляндия вступает в военный блок, который объявил себя ядерным: «В доктринальных документах альянса записано, что он будет оставаться ядерным до тех пор, пока в мире существует такое оружие».

Заместитель министра иностранных дел России напомнил, что в ближайшее время Финляндия станет членом группы ядерного планирования альянса.

«Это означает, что она будет участвовать в планировании возможного применения или сценариев применения этого типа оружия в различных ситуациях, в проработке условия, когда такое применение станет возможным. Я бы обратил особое внимание на то, что вооруженные силы Финляндии в настоящий момент активно модернизируются, оснащая военно-воздушные силы американскими самолетами F-35, способными нести ядерное оружие. Это необходимо учитывать», — отметил он.

Кроме того, Грушко напомнил, что самолеты F-35 — основные носители ядерного оружия, которыми страны НАТО располагают в Европе, и эти носители будут на вооружении военно-воздушных сил Финляндии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Александра Грушко «Известиям»:

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