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Песков назвал фильм «Вызов» прорывным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 апреля назвал фильм «Вызов» прорывным.

«Очень хорошее кино. Прорывное», — сказал он журналистам.

Песков отметил, что ему очень понравился фильм. По его словам, актерское мастерство российских космонавтов стало для него открытием.

«Часть, которая космическая, — это просто фантастика. И актерское мастерство наших космонавтов — это открытие для меня», — добавил он.

Дмитрий Песков пришел на премьеру фильма, которая состоялась 12 апреля, вместе со своей дочерью Елизаветой.

«Конечно, для нас, для всех россиян, русских космос — это предмет нашей гордости, что бы ни было. Мы можем в каких-то периодах идти вперед, в каких-то — чуть-чуть отставать, но всё равно космос был и будет предметом нашей гордости», — подчеркнул Песков.

По его мнению, тот факт, что Россия стала первой страной, сделавшей «космическое кино, — это еще одна гордость». Также Песков назвал фильм мировой сенсацией, «то, что большая часть снята в космосе, — это фантастика».

Песков рассказал, что его впечатлила игра актеров, в частности исполнительницы главной женской роли Юлии Пересильд. Он не смог назвать самые яркие моменты картины, поскольку в ней «всё переплетено». По его словам, в фильме переданы и любовь, и личные переживания, и «мощь космоса».

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Ранее, 17 октября 2021 года, спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту приземлился в Казахстане после съемок художественного фильма «Вызов». Позже члены киноэкипажа заявили, что были достаточно хорошо готовы к полету в космос и «хорошо понимали, как и что происходит».

Как отметила Пересильд, говоря о съемках, всё, что ни делалось в космосе, всё происходило на грани человеческих возможностей членов экипажа. По ее словам, киноэкипажу удалось сделать материал для картины «Вызов» более подробным, чем изначально планировалось в рамках съемок фильма на МКС.

Снятая на МКС кинокартина является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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