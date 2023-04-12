Горные курорты Сочи назвали даты окончания зимнего сезона

Горные курорты Сочи назвали даты закрытия зимнего сезона. Об этом 12 апреля сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Названы даты завершения горнолыжного сезона на сочинских курортах. Так, трассы курорта «Газпром» будут работать до 15 апреля, «Розы Хутор» — до 21 апреля. Кататься на трассах курорта Красная Поляна можно будет до 10 мая», — указано в сообщении.

Известно, что в течение последних четырех месяцев, с декабря по март, более 2,5 млн туристов отдохнуло на курортах Краснодарского края. В Красной Поляне с начала года по состоянию на середину марта побывало почти 700 тыс. человек, а число отдыхающих на «Розе Хутор» в феврале перевалило за 15 млн.

Ранее, 8 апреля, появилась информация о том, что спрос на горнолыжные курорты России за зимний сезон увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованным курортом стала Красная Поляна — на нее пришлось 58% продаж туров. Еще 20% туристов выбрали для отдыха Домбай, что гораздо больше, чем в прошлом году, когда на данное направление было продано всего 5% путевок.

5 апреля аналитики разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что россияне в 2023 году намерены путешествовать в Санкт-Петербург, Москву и Адлер. 31% туристов планируют поездку на август, 26% — на сентябрь, 22% — на май, 23% выбирают июнь.

До этого, 31 марта, эксперт, бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко рассказал, что курорты Краснодарского края считаются самыми популярными в России. Наибольшей любовью туристов в этом регионе пользуются Сочи, Анапа и Геленджик.