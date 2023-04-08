Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%

Спрос на горнолыжные курорты России за зимний сезон увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом 8 апреля сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Travelata.ru.

Наиболее востребованным курортом стала Красная Поляна — на нее пришлось 58% продаж туров. Еще 20% туристов выбрали для отдыха Домбай, что гораздо больше, чем в прошлом году, когда на данное направление было продано всего 5% путевок.

Также с 1 до 10% выросла доля продаж Приэльбрусья и с 1 до 4% — Шерегеша. Также резко вырос спрос на поездки в Архыз.

Долю зарубежных направлений в прошедшем сезоне эксперты Travelata.ru назвали незначительной. Чаще всего российские туристы отправлялись в Армению (Цахкадзор), Турцию (Эрджиес, Паландокен), Грузию (Гудаури), Азербайджан (Шахдаг) и Андорру.

Ранее, 5 апреля, аналитики разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что россияне в 2023 году намерены путешествовать в Санкт-Петербург, Москву и Адлер. 31% туристов планируют поездку на август, 26% — на сентябрь, 22% — на май, 23% выбирают июнь.

До этого, 31 марта, эксперт, бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко рассказал, что курорты Краснодарского края считаются самыми популярными в России. Наибольшей любовью туристов в этом регионе пользуются Сочи, Анапа и Геленджик.