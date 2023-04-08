Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Китае заявили о сомнительной ситуации в ЕС после вхождения Финляндии в НАТО
Мир
Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением
Мир
Reuters сообщило о пятом с начала года снижении цен на электромобили Tesla
Общество
В Екатеринбурге открыли памятную доску погибшему в спецоперации гвардии лейтенанту
Армия
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Общество
Источник сообщил о задержании второго причастного к нападению на силовиков в Ингушетии
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине

Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%

«Ъ»: спрос на горнолыжные курорты России за зимний сезон увеличился на 15%
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос на горнолыжные курорты России за зимний сезон увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом 8 апреля сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Travelata.ru.

Наиболее востребованным курортом стала Красная Поляна — на нее пришлось 58% продаж туров. Еще 20% туристов выбрали для отдыха Домбай, что гораздо больше, чем в прошлом году, когда на данное направление было продано всего 5% путевок.

Также с 1 до 10% выросла доля продаж Приэльбрусья и с 1 до 4% — Шерегеша. Также резко вырос спрос на поездки в Архыз.

Долю зарубежных направлений в прошедшем сезоне эксперты Travelata.ru назвали незначительной. Чаще всего российские туристы отправлялись в Армению (Цахкадзор), Турцию (Эрджиес, Паландокен), Грузию (Гудаури), Азербайджан (Шахдаг) и Андорру.

Кемеровская область планирует войти в топ горнолыжных курортов мира
Глава региона Сергей Цивилев попросил у президента льготы для Шерегеша

Ранее, 5 апреля, аналитики разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, что россияне в 2023 году намерены путешествовать в Санкт-Петербург, Москву и Адлер. 31% туристов планируют поездку на август, 26% — на сентябрь, 22% — на май, 23% выбирают июнь.

До этого, 31 марта, эксперт, бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко рассказал, что курорты Краснодарского края считаются самыми популярными в России. Наибольшей любовью туристов в этом регионе пользуются Сочи, Анапа и Геленджик.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023