Названы основные направления для путешествий россиян летом 2023 года

Аналитики разработчика IT-решений Bnovo и онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip по итогам исследования выяснили, что россияне в 2023 году намерены путешествовать в Санкт-Петербург, Москву и Адлер.

Как отмечает «Газета.Ru» во вторник, 4 апреля, пик туристической активности приходится на период с мая по сентябрь включительно. 31% туристов планируют поездку на август, 26% — на сентябрь, 22% — на май, 23% выбирают июнь.

Многие респонденты намерены совершить поездку, не используя при этом основной отпуск. 48% заявили, что планируют такое путешествие в город или регион, соседний с местом проживания, а еще 21% поедут в дальний регион или город, отмечает RT.

Как рассказала глава пресс-службы туроператора Елена Шелехова, большинство россиян собираются посетить Санкт-Петербург, на который приходится 19,3% бронирований отелей на лето 2023 года. На втором месте оказалась Москва с долей 16,5%, третье досталось Адлеру — 9,4%. Кроме того, в пятерку самых популярных направлений у россиян будущим летом вошли Сочи и Эсто-Садок, пишет сайт kp.ru.

4 апреля стало известно, что Китай намерен открыть в Москве и Санкт-Петербурге визовые центры. Это планируется сделать для повышения эффективности работы китайских посольств и консульств в этих городах. Пока визы россиянам выдают посольство Китая в России и генконсульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке, отмечает телеканал «Звезда».

С 31 марта Ктай разрешил въезд в страну туристических групп, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В тот же день вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что среди россиян ожидается огромный отложенный спрос на поездки в Китай.

3 апреля профессиональный путешественник Павел Шашлов, посетивший 34 страны, рассказал Life.ru, как спланировать удачную поездку. Прежде всего он призвал определиться с тем, как добраться до места отдыха, где жить, где питаться, а также какая сума на это потребуется. Кроме того, важно заранее определиться с локациями и достопримечательностями, обязательными для посещения, отмечает телеканал «360». Шашлов посоветовал взять небольшой чемодан с ручкой и на колесиках, наклеить на него свое имя и телефон, а перед сдачей в багаж сфотографировать. Эти меры помогут в поисках в случае потери.

28 марта в Ассоциации туроператоров России составили список самых популярных национальных туристических маршрутов. Сейчас в РФ действует 35 таких маршрутов от Калининграда до Сахалина. В топ самых популярных входят программы: «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), Гран-тур «Вся Карелия», «Жигулевские выходные» (Самарская область), а также туры по Тюменской и Челябинской областям, пишет НСН.