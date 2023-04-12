В Воронеже шестимесячный ребенок выпал из рук матери и умер

В Воронеже умерла шестимесячная девочка, выпав из рук матери. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил источник портала «Вести Воронеж».

Инцидент произошел вечером 8 апреля в доме в переулке Нансена.

По данным источника, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда укладывала дочь спать. Ребенок выпал из рук матери и ударился головой о кровать. Россиянка вызвала скорую помощь. Прибывшие по вызову врачи зафиксировали смерть девочки.

Медики сообщили о случившемся в полицию. В отношении матери скончавшейся девочки возбуждено уголовное дело.

Собеседник портала уточнил, что семья стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, так как родители ребенка злоупотребляют алкоголем, а отец ранее был судим.

Ранее, 14 марта, источник «Известий» рассказал, что месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался в Сочи от истощения. 8 марта родители решили сами отвезти ребенка в больницу, отметив у него признаки сильного недомогания, однако он скончался по пути в медицинское учреждение. Также отмечается, что семья нарушила законодательство, не зарегистрировав новорожденного в органах ЗАГС. По этому факту возбуждено уголовное дело, а Лютый помещен под арест.