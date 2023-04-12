Заболеваемость ОРВИ выросла среди детей в Мурманской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом выросла в Мурманской области среди детей. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на управление Роспотребнадзора региона.

По данным ведомства, отмечается рост заболеваемости по совокупному населению Мурманской области. Наибольший прирост отмечен среди детей трех-шести лет, а также среди школьников. На детей приходится порядка 57,6% заболеваемости.

В 93,3% взятых у пациентов проб обнаружили вирусы гриппа. При этом 99,8% заболевших не ставили прививки против гриппа. Кроме того, выявлена циркуляция РС-вируса, метапневмовируса и риновируса.

На прошлой неделе минздрав Саратовской области сообщил о стабилизации обстановки с ОРВИ и гриппом. Небольшое превышение эпидпорога зарегистрировано только среди подростков 15–17 лет.