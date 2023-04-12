Карта спецоперации на Украине 12 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 12 апреля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга доложил, что на купянском направлении было уничтожено свыше 30 военных ВСУ, два автомобиля, а также САУ Krab польского производства и Paladin производства США.

На краснолиманском направлении уничтожено более 80 боевиков, четыре ББМ, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами.

На донецком направлении ликвидировано более 245 военных ВСУ, танк, бронетранспортер, две ББМ, три пикапа, восемь автомобилей, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Кроме того, подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов в районе Артемовска. На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 180 боевиков, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

Также на херсонском направлении уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны, а также до 50 военных ВСУ, три ББМ и шесть автомобилей. Был сбит Су-24 воздушных сил Украины и пять беспилотников ВСУ, а также два снаряда РСЗО HIMARS.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.