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Пластический хирург заявил о невозможности вернуть прежнюю внешность Мадонне

Пластический хирург Тумаков: Мадонне не удастся вернуть свою природную красоту
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Фото: ТАСС/EPA/JASON SZENES
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Скорее всего, певице Мадонне не удастся вернуть свою природную красоту: в ее случае уже пройдена точка невозврата. Таким мнением в беседе с «Известиями» 12 апреля поделился пластический хирург Глеб Тумаков.

В первую очередь врач отметил, что ему достоверно неизвестно, какие именно операции и косметологические процедуры проводила Мадонна, поэтому он может лишь высказать свое предположение, исходя из того, что он видит. Так, по его мнению, певице сделали множество неоправданных инъекций и вмешательств. В частности, возможно, речь идет о так называемой операции «лисьи глазки» и введении множества филлеров.

При этом врач отметил, что разговоры о том, что она планирует «вывести» из своего лица ботокс, не имеют никакого смысла, так как он сам рассасывается в течение полугода-года.

«Проблема не в ботоксе, а гораздо глубже. Я считаю, что в данном случае есть явный перебор с филлерами, какими-то косметологическими процедурами, которых мы достоверно установить не можем. И вероятность вернуть свое, как она говорит, прежнее лицо, стремится к нулю. Там уже пройдена давно точка невозврата», — подчеркнул Тумаков.

По его мнению, единственный относительно условно благоприятный вариант, чтобы хоть немного изменить ситуацию в лучшую сторону и получить более естественный внешний вид, — это если использовались филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые возможно вывести через какое-то время или которые самостоятельно биодеградируют в тканях.

«Но опять же большое количество филлеров в губах, например, после введения определенного объема не деградирует, и удалить их ткани без негативных последствий невозможно», — отметил пластический хирург.

В этой связи он обратил внимание, что очень важно соблюдать меру и выбирать опытных хирургов, даже если они говорят пациенту не то, что он хочет от них услышать.

«Зачастую люди хотят услышать сказку, они в нее верят и потом получают необратимые последствия, как в ситуации с Мадонной. Она требовала невозможного, хирург или косметолог шел на поводу у пациента и получил то, что получил. Обратной дороги нет», — подытожил Тумаков.

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8 апреля издание Daily Mail сообщило, что Мадонна, которая сделала множество пластических операций и косметологических процедур, захотела вернуть прежнюю внешность. 64-летняя певица столкнулась со шквалом критики после появления на премии «Грэмми-2023» в феврале. Тогда поклонники обвинили поп-исполнительницу в том, что она изменилась до неузнаваемости из-за хирургических вмешательств.

В январе сообщалось, что студия Universal Pictures сняла с производства фильм о жизни американской поп-певицы Мадонны из-за разногласий, возникших в результате обсуждения сценария. Отмечалось, что Мадонну не устроил слишком «попсовый» сценарий.

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