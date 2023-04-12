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Минобороны изучает найденные в лабораториях Украины патогены болезней

Кириллов: Минобороны изучает найденные в лабораториях Украины 240 патогенов болезней
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko
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Минобороны России исследует найденные в четырех лабораториях Украины 240 патогенов опасных болезней, включая холеру и сибирскую язву. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана. Мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры», — заявил он в Совете Федерации.

Генерал утверждает, что в России есть вакцины и лекарства против подобных заболеваний. Он добавил, что РХБЗ сотрудничает совместно Минздравом и Роспотребнадзором в данном направлении.

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Накануне, 11 апреля, состоялось пленарное заседание Госдумы по рассмотрению итогового доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании заявила, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. В результате такой оккупации Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения, добавила она.

Парламентарий подчеркнула, что киевский режим со своей стороны содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами их же страны.

Ранее, 7 апреля, Кириллов сообщил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, которая ранее была приостановлена из-за проведения спецоперации. По его словам, в районе биолабораторий, подконтрольных Вашингтону, появился риск распространения опасных патогенов.

Как 22 марта отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, расследование деятельности американских биолабораторий на Украине подтвердило, что под их видом в стране были военные объекты НАТО. Она подчеркнула, что создание военных биолабораторий дало возможность Вашингтону действовать в обход международных соглашений.

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