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Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля

Набиуллина: полностью убрать меры валютного контроля сейчас невозможно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На данный момент полностью убрать меры валютного контроля невозможно, так как они защищают граждан РФ от санкционного давления. Об этом 12 апреля заявила глава Банка России Эливира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Так она ответила на вопрос, не беспокоит представителей Центробанка отток капитала в условиях калютного контроля.

«Надо понимать, что это же не деньги, потерянные для российской экономики, заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом. Это обслуживание внешнеэкономических операций. Санкции затрудняют трансграничные платежи для нас, и таким образом эта проблема решается», — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что цель валютного контроля — защищать российских граждан от санкций и в то же время как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. По ее словам, именно к такому балансу стремится Центробанк.

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Ранее, 11 марта, банк России сообщил о росте рублевых депозитов и счетов в рублях на фоне низкого интереса к вкладам в валюте. Регулятор указал, что в ближайшем будущем замедление инфляции и сохранение высокой склонности к сбережению будут поддерживать интерес населения к банковским вкладам, в особенности на сроки до трех лет.

До этого, 6 февраля, президент России Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений.

29 декабря 2022 года ЦБ разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж денежные средства в рублях с корреспондентских счетов в российских кредитных организациях. Отмечается, что эта мера поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

18 марта 2022 года стало известно, что российский лидер подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.

В том числе совету директоров ЦБ были предоставлены полномочия по определению размера суммы, в пределах которой могут осуществляться, в частности, авансы и предварительная оплата резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц по контрактам, а также перевод денег с открытых в кредитных организациях РФ счетов иностранных лиц.

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