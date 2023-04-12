Набиуллина назвала невозможной полную отмену валютного контроля
На данный момент полностью убрать меры валютного контроля невозможно, так как они защищают граждан РФ от санкционного давления. Об этом 12 апреля заявила глава Банка России Эливира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Так она ответила на вопрос, не беспокоит представителей Центробанка отток капитала в условиях калютного контроля.
«Надо понимать, что это же не деньги, потерянные для российской экономики, заметная часть той валюты, которую наши компании и граждане держат за рубежом. Это обслуживание внешнеэкономических операций. Санкции затрудняют трансграничные платежи для нас, и таким образом эта проблема решается», — пояснила глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что цель валютного контроля — защищать российских граждан от санкций и в то же время как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. По ее словам, именно к такому балансу стремится Центробанк.
Ранее, 11 марта, банк России сообщил о росте рублевых депозитов и счетов в рублях на фоне низкого интереса к вкладам в валюте. Регулятор указал, что в ближайшем будущем замедление инфляции и сохранение высокой склонности к сбережению будут поддерживать интерес населения к банковским вкладам, в особенности на сроки до трех лет.
До этого, 6 февраля, президент России Владимир Путин освободил от обязательной продажи валютной выручки некоторых юрлиц-экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений.
29 декабря 2022 года ЦБ разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж денежные средства в рублях с корреспондентских счетов в российских кредитных организациях. Отмечается, что эта мера поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.
18 марта 2022 года стало известно, что российский лидер подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.
В том числе совету директоров ЦБ были предоставлены полномочия по определению размера суммы, в пределах которой могут осуществляться, в частности, авансы и предварительная оплата резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц по контрактам, а также перевод денег с открытых в кредитных организациях РФ счетов иностранных лиц.