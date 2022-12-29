ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в РФ

Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж денежные средства в рублях с корреспондентских счетов в российских кредитных организациях. Об этом говорится 29 декабря в сообщении на сайте регулятора.

Как отмечается, мера поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

«В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее, 29 ноября, в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы», который был опубликован на сайте ЦБ России, говорилось, что либерализация валютного контроля в отношении недружественных стран допустима на фоне смягчения санкций.

На следующий день партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что заявление регулятора о рассмотрении либерализации валютного контроля — это своеобразный жест доброй воли, адресованный недружественным странам с целью стимулировать их рассмотреть вероятность уступок.

По его словам, решение регулятора о либерализации валютного контроля обусловлено тем, что Центробанк считает правильным реализовать принцип взаимности, то есть вводить ограничения планируется только на валюты государств, которые вводят подобные ограничения в отношении России.

18 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.

В том числе совету директоров ЦБ были предоставлены полномочия по определению размера суммы, в пределах которой могут осуществляться, в частности, авансы и предварительная оплата резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц по контрактам, а также перевод денег с открытых в кредитных организациях РФ счетов иностранных лиц.