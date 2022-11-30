Эксперт оценил возможное рассмотрение ЦБ либерализации валютного контроля

Возможно, заявление Центробанка (ЦБ) о рассмотрении либерализации валютного контроля — это своеобразный жест доброй воли, адресованный недружественным странам с целью стимулировать их рассмотреть вероятность уступок, рассказал «Известия» 30 ноября партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Как объяснил эксперт, валютный контроль — это надзор со стороны государства и ЦБ за соблюдением валютного законодательства при операциях бизнеса и физических лиц с валютой.

«Либерализация валютного контроля по сути означает ослабление существующих ограничений на операции с иностранной валютой», — уточнил он.

По его словам, решение регулятора о либерализации валютного контроля обусловлено тем, что Центробанк считает правильным реализовать принцип взаимности, то есть вводить ограничения планируется только на валюты государств, которые вводят подобные ограничения в отношении России.

«Тем самым, ЦБ как бы намекает на то, что в случае разблокировки российских активов часть валютных ограничений будет немедленно снята в ответ. Возможно это своеобразный жест доброй воли, адресованный недружественным странам с целью стимулировать их хотя бы рассмотреть возможность уступок, в частности, в области частичной разморозки заблокированных активов», — предположил эксперт.

В то же время он отметил, что оснований рассчитывать на подобное развитие событий в текущих реалиях не просматривается.

Как напомнил Шатов, еще 9 ноября в своем выступлении в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений.

О том, что либерализация валютного контроля в отношении недружественных стран допустима на фоне смягчения санкций, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы», который был опубликован 29 ноября.

18 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. В том числе совету директоров ЦБ были предоставлены полномочия по определению размера суммы, в пределах которой могут осуществляться, в частности, авансы и предварительная оплата резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц по контрактам, а также перевод денег с открытых в кредитных организациях РФ счетов иностранных лиц.