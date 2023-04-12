Кандидат в президенты Турции выступил за увеличение товарооборота с РФ

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже поддерживает кратное увеличение товарооборота с Россией. Об этом в среду, 12 апреля, он заявил в интервью «РИА Новости».

«Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с Россией. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с РФ», — сообщил кандидат.



Таким образом он прокомментировал высказывание главы управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймса О'Брайена о том, что США рассчитывают на резкое снижение товарооборота между Россией и Турцией в поддержку введенных против Москвы санкций и запрета на транзит различных западных товаров.



Кроме того, Индже сообщил, что он и его сторонники хотели бы построить еще более крепкие и доверительные отношения с Россией, которые не ограничивались бы лишь контактами между правительствами.

Ранее, 10 апреля, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов допустил вмешательство Вашингтона в президентские выборы в Турции. Он подчеркнул, что Вашингтон «всегда вмешивается во всё».



7 апреля турецкое издание Haber7 написало, что США хотят сделать главой Турции президента, который будет выполнять роль украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что на роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции.

30 марта турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас заявил «Известиям», что если турецкий политик Мухаррем Индже не снимет свою кандидатуру на пост президента Турции, то шансы на победу оппозиции в лице Кемаля Кылычдароглу снизятся, а шансы действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана увеличатся.

До этого, 28 марта, представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

20 марта Кылычдароглу сказал, что «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны при его победе на выборах. Он подчеркнул, что Москва является важным соседом и «партнером при необходимости». Однако нужно избегать вмешательств во внутренние дела друг друга.

Эрдоган 1 марта подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая.