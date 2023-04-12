Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае призвали Зеленского согласиться на мирные переговоры
Армия
ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Мир
Суд в США приговорил Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу
Мир
Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях
Мир
The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине
Мир
Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку
Общество
Матвиенко призвала пересмотреть оплату труда инженеров в сфере космоса
Мир
В Армении рассказали о состоянии раненых на границе с Азербайджаном
Мир
В Германии заявили о непонимании солдатами ВСУ цели битвы за Артемовск
Мир
Директор ЦРУ назвал крепким сотрудничество между Россией и Китаем
Мир
Глава МВФ Георгиева усомнилась в значимости конфликта на Украине
Мир
В США запланировали провести маневры в Южно-Китайском море в 2023 году

Кандидат в президенты Турции выступил за увеличение товарооборота с РФ

Кандидат в президенты Турции Индже выступил за кратное увеличение товарооборота с РФ
0
Фото: РИА Новости/Алтан Гочер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже поддерживает кратное увеличение товарооборота с Россией. Об этом в среду, 12 апреля, он заявил в интервью «РИА Новости».

«Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с Россией. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с РФ», — сообщил кандидат.

Таким образом он прокомментировал высказывание главы управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймса О'Брайена о том, что США рассчитывают на резкое снижение товарооборота между Россией и Турцией в поддержку введенных против Москвы санкций и запрета на транзит различных западных товаров.

Кроме того, Индже сообщил, что он и его сторонники хотели бы построить еще более крепкие и доверительные отношения с Россией, которые не ограничивались бы лишь контактами между правительствами.

Вдруг против друга: отношения США и Турции снова накалились
Эрдоган заподозрил Вашингтон в поддержке своего главного соперника на выборах

Ранее, 10 апреля, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов допустил вмешательство Вашингтона в президентские выборы в Турции. Он подчеркнул, что Вашингтон «всегда вмешивается во всё».

7 апреля турецкое издание Haber7 написало, что США хотят сделать главой Турции президента, который будет выполнять роль украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что на роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции.

30 марта турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас заявил «Известиям», что если турецкий политик Мухаррем Индже не снимет свою кандидатуру на пост президента Турции, то шансы на победу оппозиции в лице Кемаля Кылычдароглу снизятся, а шансы действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана увеличатся.

До этого, 28 марта, представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

20 марта Кылычдароглу сказал, что «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны при его победе на выборах. Он подчеркнул, что Москва является важным соседом и «партнером при необходимости». Однако нужно избегать вмешательств во внутренние дела друг друга.

Эрдоган 1 марта подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023