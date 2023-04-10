В МИДе допустили вмешательство Вашингтона в президентские выборы в Турции

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в понедельник, 10 апреля, предположил, что США могут вмешаться в предстоящие президентские выборы в Турции.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон «всегда вмешивается во всё».

«Даже когда выборов нет, они вмешиваются. И не только в Турции. Повода даже не нужно», — сказал он журналистам.

Ранее, 7 апреля, турецкое издание Haber7 написало, что США хотят сделать главой Турции президента, который будет выполнять роль украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что на роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции.

30 марта турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас заявил «Известиям», что если турецкий политик Мухаррем Индже не снимет свою кандидатуру на пост президента Турции, то шансы на победу оппозиции в лице Кемаля Кылычдароглу снизятся, а шансы действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана увеличатся.

До этого, 28 марта, представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

20 марта Кылычдароглу сказал, что «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны при его победе на выборах. Он подчеркнул, что Москва является важным соседом и «партнером при необходимости». Однако нужно избегать вмешательств во внутренние дела друг друга.

Эрдоган 1 марта подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая.

В тот же день научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев сообщил «Известиям», что рейтинг Эрдогана поднялся после землетрясений, произошедших в стране.