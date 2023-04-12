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Диетолог дала советы по выбору яиц в магазине

Врач-диетолог Галина Мезенцева разъяснила, как правильно выбирать яйца в магазине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева рассказала 11 апреля, на что лучше обратить внимание при покупке яиц в магазине.

В первую очередь, покупателю следует посмотреть дату изготовления на упаковке яиц и внешний вид самого продукта. Больше пользы будет в свежем яйце, скорлупа которого чистая, сухая, без сколов и трещин.

Мезенцева отметила также, что о свежести яиц говорит и маркировка «Д» на упаковке, которая означает «диетическое». Маркировка «С» значит «столовое», добавила она.

«Диетическое яйцо — самое свежее. Срок его реализации всего семь дней. Далее яйцо становится обычным столовым. Столовое яйцо хранится до 25 дней вне холодильника и до трех месяцев в холодильнике при +2...–0 градусах. К сожалению, в магазинах очень редко можно встретить диетические яйца. Это связано с долгой транспортировкой. Поэтому при выборе яиц, лучше отдавать предпочтение местным производителям», — приводит слова врача «Газета.Ru».

Мезенцева указала на пользу деревенских яиц. В них больше витаминов В2, В9, В12, А, К, Е и микроэлементов, в том числе селен, кальций, фосфор, а также незаменимых жирных кислот. Желток в таких яйцах имеет более насыщенный оранжевый цвет, чем в фабричных.

Кроме того, проверить свежесть яиц возможно и в домашних условиях, рассказала специалист. По ее словам, если диетическое яйцо опустить в емкость с водой, оно потонет. Столовое — поднимется наверх одной стороной, несвежее яйцо и вовсе будет плавать на поверхности. Мыть этот продукт лучше всего непосредственно перед применением проточной водой с использованием мыла.

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Ранее в этот день гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева заявила, что мнение относительно способности яичного желтка повышать уровень холестерина сильно преувеличено. Врач перечислила полезные свойства яиц.

Она отметила, что яйца — это источник белка, который легко усваивается, также полезных жирных кислот, микроэлементов и витаминов: А, D, группы B, E и K. По словам специалиста, этот продукт обычно ассоциируют с завтраком, при этом они могут стать отличным сытным перекусом или основным блюдом для обеда или ужина.

Накануне гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт Андрей Якушев предупредил, что полезно для здоровья съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе в Пасху. Также специалист отмечал, что плохо проваренные яйца могут быть источником бактерии сальмонеллы, которая провоцирует серьезные инфекционные заболевания.

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