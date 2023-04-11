Гастроэнтеролог развенчала миф о вреде яиц для здоровых людей

Гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева развенчала в беседе с «Газетой.Ru» 11 апреля миф о вреде яиц для здоровых людей.

Она отметила, что яйца — это источник белка, который легко усваивается, также полезных жирных кислот, микроэлементов и витаминов: А, D, группы B, E и K. Со слов врача, яйца обычно ассоциируют с завтраком, при этом они могут стать отличным сытным перекусом или основным блюдом для обеда или ужина.

«Предрассудки связаны с яичным желтком, который способен повышать уровень холестерина. На самом деле влияние яиц на холестерин сильно преувеличено. Напротив, продукт способствует выработке «хорошего» холестерина, или липопротеина высокой плотности», — сказала доктор.

Яковлева добавила, что потребление этого продукта защищает сосуды от образования холестериновых бляшек, а также сокращает угрозу развития атеросклероза и иных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт Андрей Якушев днем ранее предупреждал о том, что полезно для здоровья съедать не более четырех яиц в сутки, в том числе в Пасху. Также специалист отмечал, что плохо проваренные яйца могут быть источником бактерии сальмонеллы, а это провоцирует серьезные инфекционные заболевания.