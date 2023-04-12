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Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Госсекретарь США Энтони Блинкен всё еще планирует посетить Китай, однако хочет дождаться подходящего момента. О своих намерениях он заявил 11 апреля во время пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином и филиппинскими коллегами.

«Что касается моего визита в Китай, как только созреют подходящие условия, я, безусловно, буду с нетерпением ждать этой поездки», — сказал Блинкен.

Дипломат подчеркнул необходимость укреплять американо-китайские каналы связи. По его словам, стабильные отношения двух государств имеют большое значение в контексте международной безопасности и сохранения мира. Госсекретарь в очередной раз напомнил, что американские власти не заинтересованы в холодной войне с КНР.

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Изначально Блинкен должен был отправиться в Пекин еще в первых числах февраля, однако планы сорвались из-за инцидента с китайским аэростатом в небе над США.

6 апреля американский госсекретарь заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином из-за Тайваня. По его словам, США хотят сохранить нормальное взаимодействие между странами.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин напомнил, что республика придерживается неизменной позиции в контексте отношений с Тайванем. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

До этого, в марте, глава китайской дипломатии Цинь Ган обвинил США в злоупотреблении силой и пренебрежении нормами международного законодательства. Он добавил, что если США не изменят описанный подход, это приведет к конфронтации между государствами.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Китайская сторона считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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