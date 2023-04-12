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Герой РФ Тарелкин раскрыл имя уступившего место кинематографистам космонавта

Герой РФ Евгений Тарелкин раскрыл имя космонавта, уступившего место кинематографистам
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В интервью «Известиям» Герой России, космонавт Евгений Тарелкин рассказал о том, кто готовился в экипаж, который отправился на МКС с режиссером и актрисой на борту. Клим Шипенко и Юлия Пересильд вместе с летчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым полетели на корабле «Союз МС-19» снимать первый фильм в космосе.

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«К этому полету очень долго готовился космонавт Андрей Бабкин. Причем он поступил в отряд еще в 1997 году и все эти годы пытался полететь. Он ученый, кандидат технических наук, профессионал из РКК «Энергия». Когда отправили в космос экипаж с режиссером и актрисой, ему уже было 55 лет. Для него это был последний шанс. И по сути, из-за того, что надо было снимать фильм, из экипажа убрали Андрея Бабкина», — рассказал «Известиям» Евгений Тарелкин.

По мнению космонавта, есть профессии, которыми должны заниматься только профессионалы. Потому что бывают случаи, когда надо работать всему экипажу. Но один профессиональный космонавт в экипаже — это маловато.

«Все-таки космос — это не шоу, там должны работать по-серьезному. Я бы очень хотел, чтобы Андрей все-таки слетал. Но когда возраст под 60 лет, полет под вопросом», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если вы хотите стать миллионером, то вам точно не в космонавты»

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