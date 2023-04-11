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В США заявили об отсутствии данных о передачи Египтом оружия России

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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США не располагают данными о том, что Египет передает России оружие. Об этом 11 апреля заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«У нас нет информации, которая бы указывала на то, что Египет передал оружие России», — заявил он на брифинге.

Ранее в этот день газета The Washington Post рассказала со ссылкой на опубликованные секретные материалы, что Египет якобы тайно планировал изготовить и отправить России до 40 тыс. ракет по приказу президента Египта Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси. В публикации сообщалось, что он поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет «во избежание проблем с Западом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое сообщение уткой и призвал относиться к нему соответствующе.

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Ранее, 9 марта, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия пошла на беспрецедентное соглашение с Ираном за помощь в спецоперации по защите Донбасса. По его словам, Иран якобы передавал России беспилотники, которые применяются в зоне СВО.

В начале марта 2023 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что Киев до сих пор не предоставил никаких документов касательно использования иранских беспилотников Россией во время украинского конфликта.

В конце декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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