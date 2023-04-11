Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о желании Елизаветы II отправить принца Уильяма в Афганистан
Политика
Песков указал на необходимость модернизировать систему воинского учета
Общество
Суд арестовал начальника свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Армия
В Минобороны России сообщили о боях за центральную часть Артемовска
Общество
В Крыму увеличили площадь виноградников для производства вина
Общество
Борт «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска из-за шума в фюзеляже
Мир
СМИ узнали о написании чат-ботом мирного плана по Украине от лица Шольца
Мир
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики
Мир
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Турции и Ирана
Мир
В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил
Мир
Болгария попросила принять меры из-за наплыва зерна с Украины на рынок ЕС
Общество
ФСБ РФ возбудила дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
Политика
Бортников заявил о вербовке диверсантов спецслужбами Украины среди молодежи РФ
Сюжет:

Песков назвал уткой сообщения о попытке Египта тайно отправить в Россию 40 тыс. ракет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси якобы приказал изготовить и тайно отправить в Россию 40 тыс. ракет.

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Урановая быль: чем грозит применение ВСУ радиоактивных снарядов
При разрыве эти боеприпасы превращаются в пыль, которую невозможно собрать и дезактивировать

Ранее 11 апреля газета The Washington Post рассказала со ссылкой на опубликованные секретные материалы, что Египет тайно планировал изготовить и отправить России до 40 тыс. ракет по приказу Ас-Сиси. В публикации сообщалось, что президент Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет «во избежание проблем с Западом».

В этот же день газета опубликовала со ссылкой на опубликованные разведкой США данные материал о том, что потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами. По информации издания, в ранее засекреченных материалах упоминаются критические недостатки организации и снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), что идет вразрез с публичными заявлениями политиков. Отмечается, что в таких условиях громкий успех Киева маловероятен.

Информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению появилась в середине марта в западной прессе, спустя несколько недель министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку войск к такой операции и призвал союзников усилить военную поддержку страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023