Песков назвал уткой сообщения о попытке Египта тайно отправить в Россию 40 тыс. ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси якобы приказал изготовить и тайно отправить в Россию 40 тыс. ракет.

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Ранее 11 апреля газета The Washington Post рассказала со ссылкой на опубликованные секретные материалы, что Египет тайно планировал изготовить и отправить России до 40 тыс. ракет по приказу Ас-Сиси. В публикации сообщалось, что президент Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет «во избежание проблем с Западом».

В этот же день газета опубликовала со ссылкой на опубликованные разведкой США данные материал о том, что потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами. По информации издания, в ранее засекреченных материалах упоминаются критические недостатки организации и снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), что идет вразрез с публичными заявлениями политиков. Отмечается, что в таких условиях громкий успех Киева маловероятен.

Информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению появилась в середине марта в западной прессе, спустя несколько недель министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку войск к такой операции и призвал союзников усилить военную поддержку страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.