Старт российской миссии «Луна-26» запланирован на 2026 год, об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. Сначала запустят автоматическую орбитальную станцию, сообщает телеканал «Известия». Благодаря снимкам выберут нужный участок для приземления. В 2027 году отправят посадочную станцию «Луна-27». Аппарат будет изучать полярную мерзлоту спутника. После исследований планируется запустить на Луну корабль. Сейчас идет подготовка к запуску межпланетной станции «Луна-25», который состоится в июле 2023 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.